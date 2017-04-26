بتهمة ” التظاهر ضد النظام ” .. القضاء الإيراني يؤكد عقوبة السجن خمس سنوات لصحافية بريطانية من أصل إيراني

أيدت محكمة الاستئناف الايرانية عقوبة السجن لمدة خمس سنوات على الصحافية البريطانية من أصل إيراني نزانين زغاري-راتكليف، بحسب ما أعلن رئيس السلطات القضائية في طهران غلام حسين اسماعيلي الاربعاء.

وصرح اسماعيلي ان “محكمة الاستئناف كان بامكانها الغاء الحكم الاول أو تأكيده. وبعد النظر (في القضية)، رفضت الطعن لانها اعتبرت الحكم الاول مبررا ومدعوما بالحجج”، وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء “تسنيم”.

وفي ايلول/ سبتمبر الماضي، حكمت محكمة ابتدائية على زغاري-راتكليف بالسجن خمس سنوات بتهمة المشاركة في تظاهرات معادية للنظام في العام 2009 وهو ما نفته الصحافية مرارا.

وقال زوجها ريتشارد راتكليف الثلاثاء انه سيسعى الآن للبحث عن حل سياسي لاطلاق سراح زوجته التي تعمل لصالح مؤسسة تومسون رويترز التي تنسق برامج تدريبية للصحافيين حول العالم.

وأعربت وزارة الخارجية البريطانية عن “القلق الشديد” ازاء تأكيد الحكم.

وتم اعتقال زاغاري-راتكليف في مطار طهران في 3 نيسان/ أبريل عام 2016 بعدما زيارت عائلتها في ايران برفقة ابنتها غابرييلا المولودة في بريطانيا.

وصادرت السلطات الايرانية، التي لا تعترف بازدواجية الجنسية، جواز السفر البريطاني للابنة التي تعيش مع جديها في ايران منذ القاء القبض على والدتها.

وخلال اعتقالها عانت زاغاري-راتكليف من مشاكل صحية. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر قال زوجها انها قد وصلت الى “مرحلة الانهيار” ووجهت اليه والى عائلتها رسالة انتحار.

وبعد احتجازها في سجن انفرادي، تم نقلها في 26 كانون الاول/ ديسمبر إلى جناح النساء في سجن “ايوين” حيث تزورها ابنتها منذ ذلك الوقت. (AFP)

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