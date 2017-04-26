بوتين : زيادة الاهتمام بالأسلحة الروسية عالمياً بفضل استخدامها الفعال في سوريا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الاهتمام بالأسلحة الروسية يزداد على مستوى العالم، مشيرا إلى أنه ينعكس في عقد صفقات حقيقية وليس في التصريحات العلنية فحسب.

وتابع خلال اجتماع حول تطوير قطاع التصنيع العسكري في مدينة ريبينسك الروسية، يوم الثلاثاء: “الاهتمام بالأسلحة الروسية في ازدياد، ونلاحظ ذلك ليس في التصريحات السياسية العلنية فقط، بل وفي زيادة عدد العقود التي نفذناها وننفذها حاليا. ويحصل ذلك بقدر كبير بفضل الاستخدام الفعال لأسلحتنا في الظروف القتالية بسوريا”.

وأكد أن موسكو تنوي نشر وحداتها البحرية في كافة المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية في المحيط العالمي، وشدد على ضرورة ضمان التشكيلة المتوازنة للأسطول بحلول عام 2025، من أجل ضمان تحقيق كافة المهام المطروحة أمام الأسطول. (RT)

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