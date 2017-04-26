تحطم طائرة ” ميغ 31 ” روسية و نجاة طياريها

تحطمت مقاتلة من طراز “MIG-31″، الأربعاء، أثناء تحليق تدريبي في جمهورية “بورياتيا” الروسية، فيما تمكن طياراها من القفز بالمظلة.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، أن الطائرة سقطت في مكان مهجور، وأن الطيارين لم يصابا بأذى، ووصفت حالتهما الصحية بـ”الجيدة”.

وأضاف البيان أن “التحقيقات جارية للكشف عن ملابسات الحادث”.

وأشارت قناة “روسيا اليوم” الرسمية، إلى أن 35 مقاتلة من الطراز ذاته، تحطمت منذ بداية استعمال هذا النوع من الطائرات الحربية، ما أسفر عن مقتل 27 شخصاً على الأقل، بحسب معطيات رسمية. (ANADOLU)

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