تعليقاً على قضية الصيادين القطرين المختطفين .. العبادي : احتجزنا مئات ملايين الدولارات من الأموال القطرية ! ( فيديو )

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الثلاثاء إن الحكومة العراقية وضعت يدها على حقائب ملآى بمئات ملايين الدولارات، أدخلها وفد قطري بطريقة غير قانونية إلى العراق.

وأوضح العبادي في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، أن الوفد جاء بداية نيسان/أبريل في إطار ترتيبات للإفراج عن الصيادين القطريين المختطفين في العراق، مضيفا أن السلطات العراقية فوجئت بوجود الحقائب في الطائرة الخاصة بالوفد القطري غير مشمولة بالحصانة الدبلوماسية، وبعد الإفراج عن المختطفين قررت بغداد احتجاز الأموال رغم مطالبة الوفد باسترجاعها.

وأكد العبادي أن إخراج تلك الأموال من العراق لابد أن يتم في سياق قانوني، حسب تعبيره.

وشدد على أنه لا يوجه أصابع الاتهام لأحد وهناك حاجة “للتفاهم مع الحكومة القطرية حول تلك الأموال”. (alhurra)

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