جاويش أوغلو : أبلغنا أمريكا و روسيا عن غاراتنا الجوية في العراق و سوريا

أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن بلاده أبلغت الولايات المتحدة وروسيا باستهداف مواقع لمنظمة “بي كا كا” وامتدادها “ب ي د” في العراق وسوريا.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به جاويش أوغلو، في العاصمة الأوزبكية طشقند التي وصلها الأربعاء.

وقال جاويش أوغلو: “أخبرنا حليفتنا أمريكا عن استعدادنا في الآونة الأخيرة للقيام بعمليات في هذه المنطقة وأبلغناها بسحب جنودها إلى خط معين، أي 20 -30 كم جنوب الحدود”.

وأضاف: “أطلعنا أمريكا وروسيا على معلومات حول العملية قبل ساعتين من تنفيذها وذلك بموجب اتفاق بيننا”.

وعلى صعيد آخر، وصف جاويش أوغلو قرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بخصوص”الرقابة السياسية” على بلاده، بأنه “سياسي”، مشيرا إلى أنه اُتخذ لمعاقبة تركيا.

وأضاف: “سنعيد النظر في علاقتاتنا من الآن فصاعدا مع البرلمان الأوروبي والجمعية البرلمانية في بعض القضايا، أجبرونا على القيام بذلك”.(ANADOLU)

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