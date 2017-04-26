دبلوماسي روسي : ” ترامب يؤكد أن مصير الأسد لا يشكل عقبة أمام إنهاء النزاع في سوريا “

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسفراء في مجلس الأمن الدولي أن مستقبل بشار الأسد لا يشكل “عقبة” أمام إنهاء النزاع، بحسب ما نقل ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة الثلاثاء.

وترامب الذي كان قد وصف الأسد بأنه “جزار”، قال خلال مأدبة غداء الاثنين في البيت الأبيض مع 15 سفيرا في مجلس الأمن، إنه يعود للشعب السوري تقرير مصيره، بحسب ما اكد ممثل روسيا بيتر ايليتشيف.

وأوضح ايليتشيف لوكالة فرانس برس “قال (ترامب) إن مصير الأسد ليس عقبة”.

وأضاف أنه بالنسبة إلى دونالد ترامب فإن “بقاء (الأسد) أو رحيله ليس مهما. المهم هو العملية السياسية ووقف إراقة الدماء والاعمال القتالية (…) وعندئذ الشعب سيقرر”.

وقال السفير البريطاني ماثيو رايكروفت من جهته إنّ فهمه لسياسة ترامب في سوريا يتمثل في “إنهاء النزاع في أسرع وقت ممكن” وأن ذلك يشمل “مناقشات سياسية تؤدي إلى عملية انتقال لا يبقى الأسد من بعدها في السلطة”. (AFP)

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