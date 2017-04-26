رئيس فرنسا يطلب من الوزراء العمل على إلحاق هزيمة ساحقة بزعيمة اليمين المتطرف

طلب الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند من وزراء الحكومة الأربعاء، بذل كل ما بوسعهم لضمان إلحاق أكبر هزيمة ممكنة بزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان في جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة المقررة في السابع من مايو أيار في مواجهة إيمانويل ماكرون.

وقال ستيفان لو فول المتحدث باسم أولاند إن الرئيس طلب من الوزراء “إلزام أنفسهم تماماً في الحملة الانتخابية بضمان حصول لوبان على أقل نسبة ممكنة”.

وأضاف لو فول أن أولاند الذي حث الفرنسيين على التصويت لماكرون طلب من كل وزير “حشد كل جهوده في هذه الحملة”.(REUTERS)

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