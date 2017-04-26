ريال مدريد يطالب زين الدين زيدان بتغيير سياسته تجاه الـ ” BBC “

طالبت إدارة نادي #ريال_مدريد الإسباني من مدرب الفريق الملكي الفرنسي #زين_الدين_زيدان، بتغيير سياسته تجاه الثلاثي الهجومي للفريق والمتمثل في البرتغالي #كريستيانو_رونالدو، والويلزي غاريث بيل، والفرنسي كريم بنزيمة.

وذكر تقرير نشرته صحيفة “أس” المقربة من أسوار النادي الملكي، أن إدارة الريال بقيادة فلورنتينو بيريز تثق بزيدان كثيرا، لكنها طالبته في الوقت نفسه بتغيير سياسته تجاه الثلاثي الهجومي الذي يطلق عليه لقب الـBBC.

وقالت الصحيفة المدريدية أن “الثلاثي، يستحق الثقة، عندما كان رونالدو وبنزيمة، يقدمان مستويات جيدة، أمّا الآن فلا”.

ولفتت الصحيفة بحسب ما نقلت صحيفة إيلاف إلى أن زيدان يثق في الثلاثي فقط، وأنه منذ توليه المهمة قبل 16 شهرا، دائما ما يدفع بهم، متى كانوا جاهزين، بغض النظر عن تألق الاحتياطيين، مثل لوكاس فاسكيز، وإيسكو، وماركو أسينسيو، وخاميس رودريغيز، والفارو موراتا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر من داخل النادي الأبيض، بأن إدارة الميرينغي فقدت ثقتها في الثلاثي الهجومي للفريق، حيث ترى الإدارة أن عليهم تقديم مستويات أفضل وإظهار ما يمكنهم تقديمه كي يستحقون المشاركة دائما.

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