ريال مدريد يقدم عرضاً لدي خيا يجعله أغلى حارس في تاريخ الانتقالات

كشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن نادي #ريال_مدريد رصد عرضًا ماليًا خياليًا من أجل التعاقد مع الإسباني #دافيد_دي_خيا حارس نادي #مانشستر_يونايتد الإنكليزي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، ضمن مساعيه للبحث عن حارس من الطراز الرفيع.

وبحسب الصحيفة، فإن “الملكي” مستعد لدفع مبلغ 60 مليون جنيه إسترليني لخزينة “اليونايتد” من اجل فسخ عقد الحارس الإسباني وإعادته إلى مدريد لحراسة عرين ريال مدريد وفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، لتكون أغلى صفقة حارس مرمى في تاريخ الانتقالات متجاوزة لصفقة الحارس الايطالي جيانلويجي بوفون، الذي انتقل صيف عام 2001 من نادي بارما إلى نادي يوفنتوس لقاء 32 مليون باوند إسترليني، إذ لا يزال الحارس الأغلى حتى الآن .

وكانت إدارة ريال مدريد على وشك انتداب دي خيا في شهر أغسطس من عام 2015 ، وتحديداً في الساعات الأخيرة من “الميركاتو الصيفي” إلا أن حدوث خطأ إداري حال دون إتمام الصفقة، إلا أن مسؤولي “الأبيض الملكي ” أصروا على التعاقد معه خاصة بعد تذبذب أداء حرس الفريق الكوستاريكي كايلور نافاس في وقت يقدم فيه دي خيا أقوى وأفضل عروضه الفنية مع كتيبة “الشياطين الحمر” جعلته أفضل حارس في الدوري الممتاز، حيث تم اختياره لحراسة عرين التشكيلة المثالية لمسابقة “البريمرليغ ” عن الموسم الحالي 2016-2017.

وبحسب الصحيفة، فإن تقديم ريال مدريد لهذا العرض المالي يأتي كخطوة مسبقة لمعرفة رد فعل إدارة ومدرب مانشستر يونايتد، قبل تركيز جهوده على الحارس البلجيكي تيبو كورتوا حارس نادي تشيلسي، الذي يعتبر الخيار الثاني لـ”الميرنغي”.

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