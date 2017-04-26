صيحات استهجان ضد إيفانكا ترامب في برلين تثير ضجة في وسائل إعلام أمريكية

أثارت صيحات الاستهجان التي تلقتها إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في برلين ضجة في وسائل إعلام أمريكية الثلاثاء (بالتوقيت المحلي).

تجدر الإشارة إلى أن إيفانكا شاركت الثلاثاء في قمة دولية لدعم المرأة يطلق عليها اسم “قمة نساء العشرين”، والتي ضمت أيضا عددا من القيادات النسائية مثل المستشارة أنغيلا ميركل ورئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد وملكة هولندا ماكسيما.

وفي إحدى الندوات التي عقدت في إطار القمة أطلق جانب من الجمهور صيحات استهجان ضد إيفانكا، وذلك خلال دفاعها عن أبيها في وجه انتقادات على خلفية تعليقات سابقة له تحط من قيمة النساء.

وذكرت إيفانكا أنها تعلم من خبرتها الخاصة أن والدها لديه موقف إيجابي تجاه المرأة ويقدر دورها في عالم الأعمال، مضيفة أنها لم تعهد أباها معاديا للمرأة مطلقا.

وفي محطات أمريكية كبيرة مثل “إيه بي سي” و”سي إن إن” و”فوكس″، سيطرت صيحات الاستهجان ضد إيفانكا على التغطية الإعلامية لزيارتها في برلين، كما ركزت مقالات في صحف أمريكية كبيرة على هذا الأمر.

وفي محطة “فوكس″ الموالية لترامب أثارت صيحات الاستهجان ضد إيفانكا انتقادات شديدة في أحد البرامج الحوارية مساء أمس الثلاثاء (بالتوقيت المحلي).

وجاء التقرير الذي نشرته الصفحة الإلكترونية للمحطة عن زيارة إيفانكا بعنوان: “الألمان يسخرون من إيفانكا ترامب وهي تدافع عن والدها”.(DPA)

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