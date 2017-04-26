علماء ينصحون بالفراولة للوقاية من سرطان الثدي

رأى علماء من خلال بحث جديد ان الفراولة تخفض من مستويات الكوليسترول في الدم وتقلل من مخاطر الإصابة بسرطان الثدي.

وفي مقال نشرته مجلة Scientific Reports قال العلماء أن الفراولة “تعتبر من أكثر الثمار الطبيعية فائدة للصحة، لاحتوائها على الكثير من الفيتامينات ومادة البوليفينول والمواد المضادة للأكسدة، التي تخفض من نسبة الالتهابات في الجسم وتساعد في الوقاية من سرطان الثدي”.

وأوضحوا أن جميع التجارب الأخيرة بينت أن المواد المستخرجة من فراولة الـ “ألبا”، ساعدت بشكل ملحوظ على علاج الأورام السرطانية وفقاً لقناة روسيا اليوم ، كما لوحظ أن معدلات انقسام الخلايا السرطانية وسرعة انتشار الورم في الجسم، انخفضت لدى المصابين بالسرطان والذين حرصوا على تناول كميات معينة من تلك الفراولة لمدة يومين أو ثلاثة.

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