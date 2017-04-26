” غو برو ” تطلق كاميرا 360 درجة لتسجيل أفلام الواقع الافتراضي

أعلنت شركة “#غو_برو” الأمريكية عن إطلاق كاميرا 360 درجة جديدة باسم Fusion، والتي تشتمل على 6 كاميرا غو برو في جهاز واحد.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن كاميرا 360 الجديدة تتيح إمكانية التقاط أفلام الواقع الافتراضي، بالإضافة إلى تسجيل مقاطع الفيديو التقليدية والصور بجودة فائقة الوضوح.

وأضافت “غو برو” أن الكاميرا الجديدة تتيح إمكانية تسجيل الفيديو بدقة 5.2K بسرعة 30 صورة في الثانية؛ في حين أن كاميرا سامسونغ Gear 360 (2017) تسجل الفيديو بدقة “4 كيه” وبسرعة 24 صورة في الساعة، ولم تفصح الشركة الأمريكية عن الكثير من الجوانب التقنية لكاميرا Fusion الجديدة.

وتعتزم “غو برو” طرح الكاميرا Fusion الجديدة في الأسواق بأعداد محدودة مع نهاية العام الجاري، مع كشف المزيد من التفاصيل حول التجهيزات والجوانب التقنية بها. ( DPA )

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