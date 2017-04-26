فلسطين : ” دب ” يلتهم يد طفل بحديقة حيوان في الضفة الغربية

قالت الشرطة الفلسطينية إن دباً التهم يد طفل فلسطيني يبلغ من العمر 9 أعوام، عندما حاول إطعامه خلال رحلة مدرسية لحديقة حيوان في مدينة #قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت الشرطة إن الصبي اقترب من قفص الدب ليقدم له طعاما، وإن الدب انقض على يده وقضمها من المرفق وفق ما اوردت قناة العربية ، وأكل الدب اليد ونقل الصبي إلى مستشفى محلي للعلاج.

وبعد الواقعة أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، عبر الإدارة العامة للنشاطات الطلابية، تعليق الرحلات المدرسية إلى الحديقة بشكل مؤقت إلى حين اتخاذ تدابير السلامة العامة فيها.

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