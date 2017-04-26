قاض أمريكي يوقف مرسوما لترامب يتعلق بـ ” المدن الملاذات “

علّق قاض أمريكي الثلاثاء، تطبيق مرسوم وقّعه الرئيس دونالد ترامب ويهدف إلى حجب التمويل الاتحادي عما يُسمّى بـ”المدن الملاذات” التي تُعارض سياسته المتعلقة بالهجرة.

والمدافعون عن تلك الأماكن يصفونها بأنها “ملاذات” تشمل محاكم وبلديات ومدناً معظمها محسوبة على الديمقراطيين ولا تخفي معارضتها لسياسات ترامب في مجال الهجرة.

وقد اتخذ القاضي في المحكمة الاتحادية في سان فرانسيسكو ويليام أوريك هذا الأمر الموقت، لاعتباره أنّ الحجج التي قدّمها محامون يمثلون سان فرنسيسكو ومقاطعة سانتا كلارا في كاليفورنيا محقّة. وسيحصل نقاش حول صلب هذا الموضوع في وقت لاحق.

ومقاطعة سانتا كلارا التي تُعتبر “نموذجا” لـ”المدن الملاذات” والتزمت حماية سكانها الذين لا يملكون أوراقا ثبوتية، حيّت في بيان قراراً “تاريخياً”.

وتقول سلطات سانتا كلارا إن المقاطعة قد تخسر زهاء 1,7 مليار دولار بسبب مرسوم ترامب. وتتلقى سان فرانسيسكو من جهتها ما يصل إلى ملياري دولار سنوياً كتمويل اتحادي.

ويهدف مرسوم ترامب إلى حجب التمويل الاتحادي عن تلك “المدن الملاذات” التي ترفض التعاون مع شرطة الهجرة الاتحادية. (AFP)

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