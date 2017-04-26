قريباً .. افتتاح أول فندق ” نسائي ” في دبي

في خطوة لتشجيع المساواة بين الرجل والمرأة في القطاع العملي، أعلنت شركة فنادق “تايم” عن خططها لافتتاح أول فندق تديره النساء فقط، في مدينة #دبي الإماراتية.

وقد أعلنت الشركة عن خططها في معرض سوق السفر العربي والذي يُنظم سنوياً بين 24 و27 أبريل/نيسان سنوياً.

ونشر المعرض على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر،” مقطع فيديو يظهر فيه المدير التنفيذي لفنادق تايم، محمد عوض الله، وهو يعلن عن إطلاق شركة الفنادق “تايم” فندقاً جديداً في منطقة “البرشاء” يديره فريق يتكون من النساء فقط بحسب ما اوردت شبكة سي ان ان ، ومن المتوقع، أن يفتتح الفندق المرتقب في نهاية العام 2017، لينضم إلى مجموعة فنادق تايم، والتي أسست في مدينة دبي الإماراتية بالعام 2012.

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