كاكا يتربع على عرش أعلى اللاعبين أجراً في الدوري الأميركي

حافظ #كاكا لاعب وسط أورلاندو سيتي على مكانته كأعلى لاعب أجرا في #الدوري_الأميركي لكرة القدم للعام الثالث على التوالي بحصوله على أكثر من سبعة ملايين دولار سنويا وفقا لأرقام كشفها اتحاد لاعبي الدوري الاميركي.

وسيحصل لاعب وسط منتخب #البرازيل السابق، الذي لم يشارك في أي مباراة منذ إصابته في عضلات الفخذ الخلفية في مباراة أورلاندو الأولى في الموسم الجديد في مارس آذار، على 7.2 مليون دولار في المجمل خلال 2017.

وجاء في المركز الثاني بالقائمة المهاجم الإيطالي سيباستيان جيوفينكو الفائز من قبل بجائزة أفضل لاعب في الدوري بحصوله على 7.1 مليون دولار يليه زميله في تورونتو مايكل برادلي قائد المنتخب الأميركي (6.5 مليون دولار).

ويأتي في المركز الرابع الإيطالي أندريا بيرلو لاعب وسط نيويورك سيتي (5.9 مليون دولار) ثم زميله الإسباني ديفيد بيا (5.6 مليون دولار).

واحتل جيوفاني دوس سانتوس مهاجم لوس أنجليس غالاكسي (5.5 مليون دولار) المركز السادس بين أعلى اللاعبين أجرا في الدوري وفق ما اوردت قناة سكاي نيوز ، بينما جاء باستيان شفاينشتايغر، في عامه الأول مع شيكاغو فاير، سابعا (5.4 مليون دولار).

وأكمل قائمة الأوائل العشرة جوزي التيدور (4.9 مليون دولار) وكلينت ديمبسي (3.9 مليون دولار) والأرجنتيني دييغو فاليري (2.6 مليون دولار).

ولا تكشف فرق الدوري الأميركي عن بيانات تتعلق بالرواتب عند الإعلان عن عقود اللاعبين لكن الاتحاد يؤكد الأرقام مرتين كل عام.

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