مؤسس متجر علي بابا يحذر من 30 عاماً من المعاناة بسبب التكنولوجيا !

تنبأ #جاك_ما، مؤسس أكبر المتاجر على الإنترنت “#علي_بابا”، بـ 30 عاما من “الألم والمعاناة” بسبب الصراعات الاجتماعية نتيجة لإدخال تقنيات جديدة.

ووفقا للصحيفة ذا فورتشن، فقد تحدث رجل الأعمال الصيني عن الأثر السلبي لتقنيات الإنترنت التي ستغير قطاعات التجارة التقليدية.

وقال جاك ما بحسب ما اوردت قناة روسيا اليوم : “في السنوات الـ 30 المقبلة، سيكون في العالم ألم أكثر من السعادة، والصراعات الاجتماعية في ذلك الوقت ستؤثر على كل أنواع الصناعة”.

الجدير بالذكر هنا أن مؤسس شركة “علي بابا” قدم، في أكتوبر 2016، بيانا مماثلا، ولكن دون تقييم سلبي للتغيرات المستقبلية.

يذكر أن جاك ما هو رجل أعمال صيني أسس مجموعة شركات تجارية ناجحة على شبكة الإنترنت، وهو أول رجل أعمال صيني آسيوي يظهر على غلاف مجلة فوربس الأمريكية. شغل منصب الرئيس التنفيذي سابقا لمجموعة علي بابا التي أنشأها والتي تملك كذلك الموقع التجاري علي إكسبريس.

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