ما هي ميزات و خصائص الأشخاص النباتيين ؟

يحرص النباتيون على عدم تناول اللحوم والدجاج والأسماك في نظامهم الغذائي، حيث يكتفون فقط بالأطعمة النباتية، مثل الحبوب والبقوليات والمكسرات والفواكه والخضار.

وفيما يلي بعض ميزات وخصائص الأشخاص النباتيين التي نقلتها قناة سكاي نيوز عن أخصائية التغذية لورا وهاب :

1. يتناولون الخضار والفواكه لأنها تتميز بارتفاع نسبة الألياف الغذائية وهذا ما يؤدي إلى الشعور بالشبع.

2. الأشخاص النباتيون أقل عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة مثل البدانة والسكري وأمراض ضغط الدم وتصلب الشرايين وحصى المرارة بالإضافة إلى الأمراض المتعلقة بالجهاز الهضمي والتنفسي ومرض السرطان.

3. يجب على الأشخاص النباتيين مراعاة المغذيات والعناصر الغذائية التي تفتقر إليها الأطعمة النباتية، مثل فيتامين D وفيتامين B12 وعنصر الحديد والكالسيوم والزنك.

4. تشير البحوث إلى أن اللياقة البدنية للأشخاص النباتيين تتعدى ضعف اللياقة البدنية لأكلي اللحوم.

5. الدراسات أظهرت أن الأشخاص النباتيين يتميزون بالذكاء واقتصاديون ويعمرون طويلاً وأقل عرضة للإصابة بالأمراض.

6. من المتاعب التي قد يعانيها الأشخاص النباتيين هي صعوبة التنويع في الطعام النباتي.

7. الغذاء النباتي يساهم في تخفيض نسبة الكولسترول في الدم وتخفيض ضغط الدم والتقليل من نسبة التعرض لأمراض القلب .

8. يفضل تناول عدد أكثر من الوجبات للتأكد من الحصول على كل ما يحتاجه الجسم من المواد البروتينية الضرورية للنمو.

9. الأشخاص النباتيون الذين يقومون ببرامج لتخفيف الوزن يجب أن يشمل برنامجهم الغذائي مجموعة واسعة من الخضار والفواكه والبقوليات والمكسرات.

10. النباتيون عرضه أكثر للإصابة بنقص B12 كونه لا يتوفر في المصادر النباتية وانما يتوفر في المأكولات ذات المصدر الحيواني.

11. يجب على النباتيين المصابين بفقر الدم ونقص في عنصر الحديد التركيز على تناول الأغذية الغنية بالحديد مثل اللحوم الحمراء وخاصة الكبد والطحل والكلى وصفار البيض والسبانخ.

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