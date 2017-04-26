مسؤول عسكري روسي : هناك اتصالات ” مباشرة ” بيننا و بين الولايات المتحدة في سوريا

أعلن مسؤول عسكري روسي، الأربعاء، عن وجود “اتصالات مباشرة” بين بلاده، والولايات المتحدة الأمريكية في سوريا.

جاء ذلك في كلمة لرئيس دائرة العمليات الرئيسية في رئاسة الأركان الروسية، سيرغي رودسكوي، خلال مؤتمر الأمن الدولي، الذي نظّمته وزارة الدفاع الروسية بالعاصمة موسكو.

وقال رودسكوي، إنهم في “تواصل مباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا”.

وأشار إلى أن هذا التواصل موجود بالرغم من إلغاء بلاده من طرف واحد، اتفاقية الأمن الجوي مع الولايات المتحدة، عقب قصف واشنطن قاعدة “الشعيرات” الجوية.

وفي 7 أبريل/نيسان الجاري، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أبلغت نظيرتها الأمريكية، بأنها ستغلق خط اتصال بينهما يستخدم لتجنب الاشتباكات العرضية في سوريا.

وأضاف: “في السابق، كان هناك تنسيق بين الجانبين في إطار الاتفاقية، إلا أن الوضع تغيّر الآن، حيث نستخدم في الوقت الراهن اتصالات هاتفية مباشرة على مستوى العمل”.

وأردف المسؤول الروسي: “هذا العمل متواصل من أجل تحقيق أمن الطائرات في المجال الجوي السوري”.

ولفت إلى أن “سلاح الجوي الروسي نفذّ في سوريا حتى الآن، أكثر من 23 ألف طلعة، و77 ألف غارة جوية”.

ونوّه المسؤول العسكري الروسي إلى أن “بلاده خفّضت عدد قواتها في سوريا”.

وأشار إلى أنه تم في هذا الإطار “سحب نصف المروحيات، والمقاتلات في قاعدة حميميم بمحافظة اللاذقية. (ANADOLU)

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