مصادر إعلامية كردية تتحدث عن اشتباكات بين وحدات الحماية و تركيا و تدمير دبابة للأخيرة

قالت وسائل إعلام كردية، إن اشتباكات اندلعت بين الجيش التركي ووحدات الحماية في منقطة الدرباسية، الأربعاء.

وأفادت وكالة “هاوار” الكردية، بأن الاشتباكات في المنطقة ما تزال مستمرة “وسط سماع أصوات القصف المدفعي وإطلاق قذائف الهاون من قبل الإحتلال التركي على المنطقة بين الحين والآخر”.

وأشارت إلى أن 6 قذائف سقطت على مناطق في الدرباسية وسري كانيه (رأس العين).

وأضافت أن أهالي قرية جتلي “نزحوا من منازلهم إلى المناطق الآمنة هرباً من الهجمات والقصف”، فيما قطعت وحدات الحماية الطرق الواصلة بين الدرباسية وسري كانيه (رأس العين).

ونشر ناشطون أكراد صوراً تظهر ما قالوا إنها لحظة تدمير دبابة ونقطة عسكرية تركية على أطراف سري كانيه من قبل وحدات الحماية، دون أن يتسن لعكس السير التأكد من صحة هذه الصور من مصادر مستقلة أو موثوقة.

من جهتها، قالت تركيا، إنها قصفت مدفعياً، ظهر الأربعاء، “مواقع تابعة للنظام وأخرى لتنظيم ب ي د الإرهابي في سوريا رداً على سقوط قذيفتي هاون على الأراضي التركية من مناطق سيطرتهما”.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية، فإنّ قذيفة هاون أُطلقت صباح اليوم من مدينة عفرين وأصابت مخفر حدوديا تركيا في ولاية هطاي.

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