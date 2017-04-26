ملك الأردن : لن نسمح للتطورات على الساحة السورية بتهديد أمن بلادنا

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الأربعاء، إن بلاده لن تسمح للتطورات على الساحة السورية وجنوب سوريا بتهديد الأردن.

جاء ذلك خلال اجتماعٍ عقده من وزراء الإعلام السابقين، ومدراء الإعلام الرسمي، ورؤساء تحرير صحف حاليين وسابقين، تناول خلاله الشأن المحلي ومستجدات الأوضاع إقليمياً ودولياً، وفق ما نشرته الوكالة الرسمية “بترا”.

وأكد استمرار بلاده “في الدفاع في العمق، دون الحاجة لدور للجيش الأردني داخل سوريا” قائلا إن “هذا موقف ثابت. مستمرون فيه والهدف هو العصابات الإرهابية وعلى رأسها داعش”.

وأوضح الملك الأردني بخصوص الأزمة السورية أنه “لا يوجد بديل عن الحل السياسي، ولن يتم تحقيق ذلك دون تعاون روسي أمريكي في جميع الملفات”.

ومضى ملك الأردن “نحن مطمئنون بالنسبة للوضع على حدودنا الشمالية مع سوريا، ولدينا كامل القدرة وأدوات مختلفة للتعامل مع أي مستجد حسب أولوياتنا ومصالحنا”.

وتابع أن “الحرب ضد الإرهاب وداعش تتجاوز سوريا والعراق، وتتطلب استراتيجية شمولية في أنحاء العالم”.(ANADOLU)

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