وزير الخارجية الإيراني عن ترامب : لا يتعين على المرء أن يعيره أي اهتمام كبير !

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأربعاء، إنه لا يتعين أخد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على محمل الجد، خاصة عند الحديث عن التزام إيران بالاتفاق النووي مع القوى العظمى.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عنه القول :”أيضاً في ما يتعلق بهذه المسألة، لا يتعين على المرء أن يعيره أي اهتمام كبير”.

وكان ترامب قال قبل أيام إن إيران لا تحترم “روح” الاتفاق المتعلق ببرنامجها النووي.

وكان تم في تموز/يوليو من عام 2015 التصديق على الاتفاق بين إيران ومجموعة (5 + 1) التي تضم الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي إضافة إلى ألمانيا. ويسمح الاتفاق لإيران استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وليس بناء أسلحة نووية. (DPA)

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