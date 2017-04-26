وكالة ” ناسا ” تعلن عن مسابقة لأفضل الأفلام عن الفضاء

أعلنت وكالة ناسا بالاشتراك مع جمعية فنون السينما هيوستن، عن مسابقة لأفضل الأفلام في مجال الفضاء ، ويستطيع أي شخص المشاركة في المسابقة، سواء كان من الهواة أو المحترفين، وستكون لجنة التحكيم جاهزة للنظر في الأفلام القصيرة من أي نوع، الوثائقية أو الخيال العلمي أو حتى الرسوم المتحركة.

ويطلب منظمو المسابقة أن تحتل المقاطع التي صورت بواسطة ناسا 10٪ على الأقل من إجمالي مدة الفيلم المشارك، كالتسجيلات التي صورت خلال الرحلات المأهولة، أو صور المحطات الفضائية والكواكب.

هذا ويمكن إيجاد المواد المصورة اللازمة للأفلام في الأرشيفات المفتوحة لوكالة ناسا، حيث يوجد حوالي 60 قسم، تحتوي نحو 140 ألف صورة ومقطع فيديو، بما فيها إطلاق المركبة الروسية “سويوز”، والتقارير من على متن محطة الفضاء الدولية.

كما ذكرت وكالة ناسا سابقا، أنه سيتم قبول الأعمال للمنافسة في مسابقة CineSpace، من 1 يونيو حتى 31 يوليو 2017 وفق ما اوردت وكالة تاس الروسية ، وسيتم الإعلان عن المرشحين النهائيين في مهرجان هيوستن في شهر نوفمبر، وسيمنح الفائز جائزة قدرها 10 آلاف دولار، فيما سيحصل المركز الثاني على 5 آلاف دولار، أما المركز الثالث فـ3 آلاف دولار.

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