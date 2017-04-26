يايا توريه يفضل مواجهة يونايتد بلا حكم !

أعرب لاعب وسط #مانشستر_سيتي #يايا_توريه، عن إحباطه الشديد بسبب مستوى التحكيم في مباراة خسرها فريقه 2-1 أمام أرسنال في الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الإنكليزي، مشيرا إلى أنه يفضل خوض قمة مانشستر في الدوري الممتاز غدا الخميس بدون حكام.

وكان مانشستر قد خسر أمام أرسنال بعد أن ألغي هدف له عندما أشار الحكم المساعد إلى أن تمريرة ساني العرضية تخطت خط المرمى قبل أن تصل إلى سيرجيو أغويرو، ثم إلى رحيم سترلينغ الذي هز شباك أرسنال ، لكن الإعادة التلفزيونية أظهرت أن الكرة لم تتجاوز خط المرمى.

وقال توريه: “أعتقد أنه يتعين على الحكام التوقف عن هذا الأمر.. أنا محبط للغاية، لم تكن هذه المرة الأولى فقد حدث نفس الأمر معي مرتين”.

وتابع: “إذا لم نحصل على حكم أفضل في مباراة الخميس فإنني أفضل خوض المواجهة دون حكام”.

ويستضيف سيتي صاحب المركز الرابع منافسه يونايتد الخامس على ملعب الاتحاد، ويتعين عليه الفوز على غريمه المحلي للحفاظ على فارق النقطة الواحدة التي تفصلهما. ( reuters )

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