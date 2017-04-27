ألمانيا : بريطانيا لن تتمتع بعد ” بريكست ” بحقوق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي

حذرت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل بريطانيا الخميس، بأن عليها ألا تتوقع الحصول على الحقوق نفسها التي تتمتع بها الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي بعد خروجها من التكتل أو ما بات يعرف بـ”بريكست”، منتقدة بعض “أوهام” لندن الحالية.

وقالت المستشارة الألمانية قبل قمة اوروبية السبت، تهدف إلى رسم الخطوط الحمر في مفاوضات الاتحاد الاوروبي مع لندن بشأن بريكست إن “دولة تعد طرفاً ثالثاً لا يمكنها أن تتمتع بنفس الحقوق أو حتى حقوقاً أكثر من تلك التي تتمتع فيها دولة عضو” في التكتل.

وأضافت “قد يكون ذلك واضحاً لكن علي قوله كون البعض في بريطانيا يبدو أن لديهم أوهام بشأن هذا النقطة”.

وتابعت ان الفكرة بان بريطانيا يمكن ان يكون لها بعد خروجها من الاتحاد الاوروبي امتيازات شبيهة او مماثلة لما تتمتع به اليوم “مضيعة للوقت”.

ومضت تقول انها تتوقع مفاوضات “صعبة” في الاشهر المقبلة و”لا شك في ذلك”.

ولا تعتزم المانيا والدول الاخرى الاعضاء في الاتحاد الاوروبي السماح لبريطانيا بالوصول بشكل كامل الى السوق الداخلية للاتحاد دون ان تبقي بريطانيا في المقابل على حرية تنقل المواطنين الاوروبيين على أراضيها وهو ما ترفضه لندن.

وتشكل مسألة وضع القطاع المالي وخصوصاً حي “ذي سيتي” الشهير صلب المفاوضات بين الجانبين.

نقطة الخلاف الاخرى تدور حول كلفة الخروج من الاتحاد الاوروبي التي سيتعين على لندن تسديدها. واعتبرت ميركل ان المفاوضات يجب أن تشمل منذ البداية “مسألة الواجبات المالية لبريطانيا بما فيها بعد بريكست”.

وقدر الاتحاد الاوروبي فاتورة بريكست ب60 مليار يورو لكن مسؤولين بريطانيين المحوا الى انه ليس بنيتهم دفع مثل هذا المبلغ.

وأعادت ميركل التأكيد على ان المفاوضات حول شروط خروج بريطانيا يجب أن تتم “بشكل مرض” قبل البدء بالتحادث حول اطار العلاقات المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي في الوقت الذي تفضل فيه لندن ان تتم المفاوضات بالتزامن مع محادثات بريكست.

وشددت ميركل على ان هذا التسلسل “لا يمكن قلبه”.

ويأمل الاتحاد الاوروبي بدء المفاوضات حول المادة 50 بعد الانتخابات العامة المبكرة التي دعت اليها رئيسة الوزراء تيريزا ماي والمقررة في بريطانيا في 8 حزيران/يونيو. (AFP)

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