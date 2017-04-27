” أمازون ” تطلق مساعداً صوتياً يعاونك على اختيار الملابس المناسبة

أطلقت شركة #أمازون جهازها الجديد العامل بواسطة مساعدها الصوتي الذكي أليكسا والمزود بكاميرا والقادر على التقاط الصور ومشاركة فيديوهات مباشرة من الكاميرا إلى الهاتف وتسجيلات الفيديو المسمى Echo Look، والذي يبلغ سعره حوالي 199 دولار أمريكي.

ويعتبر الجهاز الجديد فئة جديدة تماماً من الأجهزة العاملة بواسطة المساعد الصوتي الذكي أليكسا، حيث يهدف الجهاز إلى مساعدة المستخدمين فيما يخص اختيار الملابس المناسبة لهم بشكل أفضل وإعطاء نصائح تتعلق بالموضة وشراء الملابس من أمازون، بحيث يمكن للجهاز أن يحكم على الشكل الخارجي والملابس.

ويمكن للمستخدمين تفعيل جهاز Echo Look وجعله يعمل عن طريق الأوامر الصوتية كما يمكن عبر الأوامر الصوتية الطلب من الجهاز التقاط صورة أو فيديو بالملابس الحالية، بحيث يمكن مشاركة الصورة أو مقطع الفيديو على منصات التواصل الأجتماعي، ويؤدي تكرار هذا الأمر إلى بناء أرشيف لأزياء وملابس المستخدم مع مرور الوقت.

ويقوم الجهاز الجديد باستعمال الذكاء الصناعي لمساعدة المستخدم في اكتشاف العلامات التجارية الجديدة والأساليب المستوحاة من سجل صوره السابقة المأخوذه عن طريق الجهاز، كما يوفر ميزة تسمح بطمس معالم الخلفية في الصور الملتقطة، بشكل يشابه التطبيقات المقدمة عن طريق الأجهزة المحمولة الذكية.

كما أطلقت شركة أمازون خدمة جديدة تسمى “التحقق من الستايل” وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، والتي تجمع بين خوازرميات تعلم الآلة مع النصائح والمشورة المقدمة من قبل متخصصين في الأزياء والملابس وذلك من أجل مساعدة المستخدم على الظهور في أفضل شكل ممكن، بحيث يمكن للخدمة المفاضلة بين شكلين من أشكال الملابس وايها أكثر ملائمة.

ويمكن للمستخدم استعمال الجهاز الجديد، المدعوم من قبل المساعد الصوتي أليكسا وتقنيات الرؤية الحاسوبية وخوازرميات تعلم الآلة، للقيام بالعديد من الأمور المعتادة من قبل الأجهزة الداعمة لأليكسا مثل وضع تذكير وتنبيه ومعرفة حالة الطقس وإمكانية هطول أمطار وغيرها من الأمور.

وقد تعمل الشركة لاحقاً على إضافة المزيد من الإمكانيات والميزات للجهاز الجديد مثل استعمال الذكاء الصنعي والرؤية الحاسوبية لتحديد المنتجات التي تحتاج إلى إعادة تخزين، ويتوفر الجهاز حالياً عن طريق دعوة بشكل يشابه إلى حد كبير كيفية إطلاق الشركة لجهاز Echo الأصلي.

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