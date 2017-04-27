أول قمر صناعي بتقنيات ” الواقع الافتراضي ” يفوز بجائزة ” إتش تي سي “

أعلنت شركة #إتش_تي_سي عن أسماء أول المستفيدين من المنح التي يقدمها برنامج “تأثير الواقع الافتراضي”، الذي أطلقته الشركة مسبقاً دعماً منها لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، التي تتمحول حول مبادئ القضاء على الفقر وحماية كوكب الأرض وضمان تمتع البشرية بالسلام والازدهار.

ويقدم برنامج “تأثير الواقع الإفتراضي” مِنَح لمشاريع الواقع الافتراضي المواكبة للأهداف السامية التي تطرحها الأمم المتحدة، وتصل قيمة الإسهام الذي يقدمه البرنامج قرابة ال 10 مليون دولار أمريكي.

وتعتبر المشاريع الثلاثة الفائزة بالمِنَح الأكثر تجسيداً لمدى قدرة تكنولوجيا الواقع الافتراضي على مواكبة مبادرات الأمم المتحدة المعنية بحماية كوكب الأرض، مثل مبادرة “العمل المناخي” و”القضاء على الجوع”.

وشملت المشاريع الفائزة، مشروع “فضاء الواقع الإفتراضي”، والذي يعبر عن أول قمر صناعي مبني على تكنولوجيا الواقع الإفتراضي، حيث يتيح للمستخدم فرصة محاكاة الفضاء عبر تقنية الواقع الافتراضي.

كما حظي مشروع “شجرة” باهتمام القائمين على البرنامج وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، حيث يعبر هذا المشروع عن ضرورة حماية الغابات من الزوال، وعن أهمية الحفاظ على المساحات الخضراء سعياً لخفض نسبة الاحتباس الحراري.

في حين وقع الاختيار على المشروع الثالث “عسل النحل”، والذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي حول تضاؤل أعداد النحل. وعبر مشروع “عسل النحل”، يستطيع المستخدم بتقمص شكل النحلة ليخوض تجربة المخاطر التي تواجها مستعمرات النحل.

هذا ومن المخطط أن تقوم الشركة بالإعلان عن مجموعة أخرى من الفائزين بمنح عام 2017 خلال نهاية العام الحالي.

عكس السير