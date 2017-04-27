إطلاق نار و مسيرات و مشاجرات .. الكلاسيكو يوقع عشرات الشبان بيد الشرطة العسكرية في طرطوس و اللاذقية

قالت مصادر إعلامية موالية، إن “الشرطة العسكرية” اعتقلت عشرات الشبان في طرطوس، بعد انتهاء مباراة ريال مدريد وبرشلونة، يوم الأحد الماضي (23/4).

وأفادت صفحة “الساحل الآن” المحلية الموالية، بأن “الشرطة العسكرية بالتعاون مع قوى الأمن في طرطوس تلقي القبض على اكثر من 220 شاب بعد انتهاء المباراة في شوارع طرطوس

مطلوبين لخدمة العلم والدعوة الإحتياطية”.

وأضافت: “شكراً من القلب لرجال الأمن لان يلي صار بطرطوس بعد المباراة عيب ومسخرة هالإحتفالات… واطلاق الرصاص بمدينة كل شارع فيه 10 شهداء”.

وكان الصفحة ذكرت أن الاذقية شهدت إطلاق نار نتج عنه جريح نقلى إلى المشفى، بعد خلاف في مقهى “شناتا” حول مقعد لحضور المباراة.

وفي منشورات أخرى تحدثت عن مسيرات بالسيارات بمناسبة فوز برشلونة (الصورة – كورنيش طرطوس)، إلى جانب تسجيل حالات إطلاق نار ومشاجرات في اللاذقية وطرطوس بسبب المباراة.

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