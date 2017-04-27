” إلى الأحوال المدنية مباشرة ” .. إعلام النظام : وكالات المغتربين ما عادت بحاجة لـ ” موافقات أمنية “

قالت وسائل إعلام موالية، أول أمس الثلاثاء، إن وزارة الخارجية والمغتربين قررت تحويل الوكالات التي تأتي من الخارج إلى الأحوال المدنية مباشرة من دون إرسالها إلى الجهات الأمنية.

ونقلت صحيفة الوطن الناطقة باسم النظام عن مصدر لم تسمه قوله إنه “لم يعد للخارجية أي علاقة في مسألة الموافقة على الوكالات التي أصبحت في عهدة الأحوال المدنية”، موضحا أن “إرسال الوكالات إلى الجهات الأمنية يعود إليها”.

كما نقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول في المحكمة الشرعية بدمشق قوله إن “نسبة الوكالات التي ترد إلى المحكمة ولم توافق عليها الخارجية كبيرة جدا ما أدى إلى تعطيل الإجراءات لدى أصحابها”.

ورأى المصدر أن “إلغاء الموافقة الأمنية ضروري جدا وخصوصا فيما يتعلق بوكالات الأحوال الشخصية، مبينا أن هناك الكثير من المعاملات لدى المغتربين ولا سيما معاملات الزواج توقفت نتيجة عدم الموافقة على وكالاتهم”.

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