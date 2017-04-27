إنتر ميلان ” يحتجز ” لاعبيه بعد الخسارة أمام فيورنتينا !

قررت إدارة نادي #انتر_ميلان الإيطالي، احتجاز لاعبي الفريق في المركز التدريبي للنادي حتى نهاية الأسبوع الجاري بعد الهزيمة أمام #فيورنتينا (4-5) يوم السبت الماضي، لحساب الجولة الـ 33 من #الدوري_الإيطالي لكرة القدم، والتي وصفتها بـ “غير المقبولة”.

وعبر النادي عن دعمه للمدرب ستيفانو بيولي الذي قدم استقالته كما ذكرت وسائل إعلام محلية بعد انهيار الفريق في الشوط الثاني لتستقبل شباكه أربعة أهداف في 17 دقيقة خلال خسارته 5-4 بديار نادي فيورنتينا.

وقال انتر ميلان في بيان له : “بعد نتيجة مباراة السبت دعا النادي جميع أفراد الفريق الأول للدخول في معسكر ممتد قد يستمر حتى مواجهة نابولي يوم الأحد القادم”.

وأضاف البيان: “الطريقة التي خسر بها الفريق أمام فيورنتينا غير مقبولة للمشجعين سواء داخل ايطاليا أو خارجها..الجميع في النادي في حالة تركيز الآن لبذل أقصى جهد لتحقيق أفضل نتائج وإنهاء الموسم بشكل قوي.”

وفي سياق ذي صلة، أعلن النادي الإيطالي العريق دعمه لبيولي وهو تاسع مدرب للفريق في آخر ست سنوات.

وذكر انتر ميلان، في نفس البيان الرسمي وفق ما اوردت صحيفة إيلاف : “انضم بيولي للفريق في ظروف صعبة وقدم عملاً استثنائياً خلال ستة أشهر ويستحق كامل الاحترام.”

ويحتل الانتر المركز السابع حاليا في ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 56 نقطة، بعيدا عن المراكز المؤهلة لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم “يوروبا ليغ”.

ولم يُتوّج نادي انتر ميلان بأي لقب كبير منذ نال كأس إيطاليا في عام 2011، كما فشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا في آخر خمسة مواسم.

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