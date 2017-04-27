اصطدام سفينة حربية روسية بباخرة تجارية قبالة سواحل اسطنبول .. و فقدان 15 جندياً
↓ فقدان 15 جنديا روسيا وإنقاذ 45 إثر اصطدام فرقاطتهم بباخرة تجارية قبالة #تركيا (الشرق الأوسط)
↓ فقدان 15 جنديا روسيا وإنقاذ 45 بتصادم فرقاطتهم بباخرة تجارية في البحر الأسود
↓ سفينة حربية روسية تصطدم بباخرة تجارية قبالة تركيا
↓ وسائل إعلام #تركية: سفينة حربية روسية تصطدم بسفينة شحن في #البحر_الأسود قبالة سواحل #اسطنبول (سكاي نيوز)
↓ وسائل إعلام: فقدان 15 جنديا #روسيا وإنقاذ 45 آخرين بعد الحادث (سكاي نيوز)
↓ رويترز : السفينة الحربية الروسية “ليمان” تغرق بعد حادث تصادم قبالة إسطنبول التركية
عكس السير
قيم الخبر