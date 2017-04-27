الرئيسية » أهم الأخبار » اصطدام سفينة حربية روسية بباخرة تجارية قبالة سواحل اسطنبول .. و فقدان 15 جندياً

اصطدام سفينة حربية روسية بباخرة تجارية قبالة سواحل اسطنبول .. و فقدان 15 جندياً

‏28 دقيقة مضت أهم الأخبار, حوادث اضف تعليق

اصطدام سفينة حربية روسية بباخرة تجارية قبالة سواحل اسطنبول .. و فقدان 15 جندياً

↓ فقدان 15 جنديا روسيا وإنقاذ 45 إثر اصطدام فرقاطتهم بباخرة تجارية قبالة #تركيا (الشرق الأوسط)

↓ فقدان 15 جنديا روسيا وإنقاذ 45 بتصادم فرقاطتهم بباخرة تجارية في البحر الأسود

↓ سفينة حربية روسية تصطدم بباخرة تجارية قبالة تركيا

↓ وسائل إعلام #تركية: سفينة حربية روسية تصطدم بسفينة شحن في #البحر_الأسود قبالة سواحل #اسطنبول (سكاي نيوز)

↓ وسائل إعلام: فقدان 15 جنديا #روسيا وإنقاذ 45 آخرين بعد الحادث  (سكاي نيوز)

↓ رويترز : السفينة الحربية الروسية “ليمان” تغرق بعد حادث تصادم قبالة إسطنبول التركية

عكس السير

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

جميع الحقوق محفوظة، عكس السير© 2006 - 2017