الداخلية الألمانية : إرتفاع معدلات جرائم اليمينيين و أنصار ” بي كا كا ” في 2016

أظهرت معطيات وزارة الداخلية الألمانية، ارتفاع معدلات الجرائم المرتكبة من قبل اليمينيين المتطرفين في ألمانيا وأنصار منظمة “بي كا كا” الإرهابية.

وكشفت معطيات الوزارة، التي نشرت في تقرير حمل اسم “الجرائم السياسية للعام 2016″، عن زيادة كبيرة في الجريمة السياسية بالبلاد.

وجاء في التقرير، أن العام 2014 شهد وقوع 32 ألف و700 جريمة سياسية، وأن هذا الرقم ارتفع إلى 38 ألف و981 عام 2015، و41 ألف و549 عام 2016.

وأشار التقرير إلى أن اليمينيين المتطرفين، ارتكبوا 23 ألف و555 جريمة سياسية، فيما ارتكبت المجموعات اليسارية 9 آلاف و389 جريمة سياسية، كما ارتكب المقيمون الأجانب 3 آلاف و372 من تلك الجرائم، وآخرون 5 آلاف و233 جريمة.

وانخفض معدل الجرائم السياسية المرتكبة من قبل المجموعة اليسارية في ألمانيا عام 2016 بنسبة 2.2 بالمئة، مقارنة مع معطيات العام 2015. فيما ازدادت معدلات تلك الجرائم في الأوساط اليمينية المتطرفة.

حيث بلغ عدد الجرائم التي ارتكبتها المجموعات اليمينية المتطرفة 17 ألفًا و20 جريمة سياسية عام 2014، و22 ألف و960 عام 2015، فيما ارتفع معدل ذلك النوع من الجرائم بنسبة 2.6 بالمئة عام 2016، مقارنة بالعام السابق.

وأوضح التقرير، أن العام 2016 سجل وقوع أكبر عدد من الجرائم السياسية، التي ارتكبها متطرفون يمينيون، وذلك منذ العام 2001، وهو العام الذي بدأ فيه تسجيل هذا النوع من الاحصاءات.

وتبعًا لذلك، فقد انخفضت عام 2016 معدلات العنف السياسي بنسبة 2.1 في المئة، مقارنة مع 2015. من ناحية أخرى، أظهرت المعطيات تزايد أعمال العنف التي اشترك فيها يمينيون متطرفون، خلال السنوات الـ 6 الماضية.

وأضاف التقرير أن اليمينيين المتطرفين في ألمانيا، افتعلوا 806 أعمال عنف عام 2012، وأن هذا العدد تضاعف في السنوات الـ 6 الماضية، ووصل عام 2016 إلى ألفٍ و698 عمل عنف.

ارتفاع معدل الجرائم المتعلقة بمنظمة “بي كا كا” الإرهابية بنسبة 97.6 في المئة

وسلط التقرير الضوء على زيادة معدلات الجرائم السياسية في أوساط الأجانب على وجه التحديد. وفقًا لذلك، فقد ارتكب الأجانب ألفين و25 جريمة سياسية عام 2015، كما ارتفع هذا العدد إلى 3 آلاف و372 جريمة عام 2016.

وفي هذا المجال، بلغت عدد الجرائم السياسية التي ارتكبها أنصار منظمة “بي كا كا” الإرهابية في ألمانيا، 808 جرائم عام 2015، في حين ارتفع هذا العدد عام 2016 إلى ألف و597 جريمة.

ولوحظ من خلال هذه الأعداد ارتفاع معدلات الجرائم المرتكبة من قبل أنصار المنظمة الإرهابية بنسبة 97.6 في المئة. وقد تم الإبلاغ عن معظم تلك الجرائم أثناء المظاهرات التي نظمها أنصار المنظمة الإرهابية.

وأظهرت معطيات التقرير ارتفاع معدلات “جرائم الكراهية”، خلال السنوات الـ 6 الماضية.

وأضافت المعطيات أن العام 2010 شهد وقوع ألفين و166 جريمة تنطوي على كراهية الأجانب في ألمانيا، وأن هذا العدد تضاعف 4 مرات عام 2010، ليبلغ 8 آلاف و983 جريمة. (ANADOLU)

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