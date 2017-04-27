السعودية : شرطة الرياض تطيح بعصابة ارتكبت 25 عملية سرقة

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة #الرياض عن ضبط عصابة مكونة من 8 أشخاص (6 سعوديين ونازحان في العقدين الثاني والثالث)، تورطوا في عدد من قضايا سرقة الصيدليات وإيقاف المارة والدخول على العاملين في المحال التجارية وسرقة أموالهم ومقتنياتهم تحت تهديد السلاح وتكسير الأقفال الخارجية للمحلات والاستيلاء على ما بداخلها.

وأضاف وفق ما اوردت قناة العربية أنه بسماع أقوالهم أقروا بارتكاب 25 عملية سرقة انتشر لبعض منها مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي قامت بتسجيلها كاميرات مراقبة.

وتم التحفظ على الجناة رهن استكمال إجراءات التحقيق ومعرفة مدى صلتهم بالقضايا المماثلة المقيدة ضد مجهول، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض، تمهيداً لتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم.

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