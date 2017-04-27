الطيران الإسرائيلي يستهدف محيط مطار دمشق الدولي بـ5 غارات فجراً (فيديو محدث أولاً بأول )

↓ قناة المنار: انفجار في خزانات الوقود ومستودع بمحاذاة مطار دمشق يرجح أنه ناتج عن ضربة جوية اسرائيلية

↓ المرصد السوري: انفجار ضخم وحريق في منطقة مطار دمشق الدولي

↓ اعلام النظام : أصوات انفجارات ضخمة سمعت فجراً من جهة مطار #دمشق الدولي والأسباب مجهولة.

↓ سبوتنيك الروسية : الطيران الإسرائيلي يستهدف مطار #دمشق الدولي بـ 5 غارات على السرب العسكري داخله وأنباء عن تصاعد كثيف للنيران وأعمدة الدخان

↓ اعلام النظام : الانفجار الذي سمع صداه معظم أحياء العاصمة والذي سبب ضغطاً قوياً في محيط طريق مطار دمشق الدولي وليس داخل المطار

↓ اعلام النظام : الانفجارات ناتجة عن تفجير خط الغاز المساعد المغذي لتوليد الكهرباء في العاصمة دمشق

↓ مصادر المعارضة: ضربات صاروخية تصيب مستودع ذخيرة وقاعدة جوية قرب مطار #دمشق(الجزيرة)

↓ رويترز: ضربات صاروخية أصابت مستودع ذخيرة وقاعدة جوية قرب مطار دمشق

↓ يديعوت أحرنوت : تقارير من سوريا : الانفجارات قي مطار دمشق ناجمة عن هجوم جوي إسرائيلي

↓ القناة_العاشرة : #الجيش_الإسرائيلي لا يعلق على التقارير الواردة من #سوريا حول الغارة الجوية

↓ قناة المنار: المعلومات الأولية تشير إلى أن الضربة خلفت خسائر مادية فقط ولا خسائر بشرية

↓ اعلام النظام :حركة الطيران في مطار دمشق الدولي متواصلة رغم حدوث انفجارات في محيطه لم تتضح طبيعتها

بالفيديو : انفجارات ضخمة وأنباء عن قصف مطار دمشق الدولي pic.twitter.com/xr1d3B0JGa — SaifBinSaeed (@SaifBinSaeed) April 27, 2017

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