الطيران الإسرائيلي يستهدف محيط مطار دمشق الدولي بـ5 غارات فجراً (فيديو محدث أولاً بأول )

↓ قناة المنار: انفجار في خزانات الوقود ومستودع بمحاذاة مطار دمشق يرجح أنه ناتج عن ضربة جوية اسرائيلية
↓ المرصد السوري: انفجار ضخم وحريق في منطقة مطار دمشق الدولي
↓ اعلام النظام : أصوات انفجارات ضخمة سمعت فجراً من جهة مطار #دمشق الدولي والأسباب مجهولة.
↓ سبوتنيك الروسية : الطيران الإسرائيلي يستهدف مطار #دمشق الدولي بـ 5 غارات على السرب العسكري داخله وأنباء عن تصاعد كثيف للنيران وأعمدة الدخان
↓ اعلام النظام : الانفجار الذي سمع صداه معظم أحياء العاصمة والذي سبب ضغطاً قوياً في محيط طريق مطار دمشق الدولي وليس داخل المطار
↓ اعلام النظام : الانفجارات ناتجة عن تفجير خط الغاز المساعد المغذي لتوليد الكهرباء في العاصمة دمشق
↓ مصادر المعارضة: ضربات صاروخية تصيب مستودع ذخيرة وقاعدة جوية قرب مطار #دمشق(الجزيرة)
↓ رويترز: ضربات صاروخية أصابت مستودع ذخيرة وقاعدة جوية قرب مطار دمشق
↓ يديعوت أحرنوت : تقارير من سوريا : الانفجارات قي مطار دمشق ناجمة عن هجوم جوي إسرائيلي
↓ القناة_العاشرة : #الجيش_الإسرائيلي لا يعلق على التقارير الواردة من #سوريا حول الغارة الجوية
↓ قناة المنار: المعلومات الأولية تشير إلى أن الضربة خلفت خسائر مادية فقط ولا خسائر بشرية
بالفيديو : انفجارات ضخمة وأنباء عن قصف مطار دمشق الدولي pic.twitter.com/xr1d3B0JGa
— SaifBinSaeed (@SaifBinSaeed) April 27, 2017
#روسيا أعلنت امس عن تغطية سماء سوريا ب s-300 فجاء الرد قبل قليل من #اسرائیل بقصف سربا عسكريا ومخازن اسلحة في محيط مطار #دمشق
هذا الجبان الذي يريدون ان يجعلوا منه بطلا بدماء السوريين لم يبق احد في العالم الا وداسه واهانه ولا يزال يظن ان الفرس والروس سيحمونه
لو كان فيه ذرة شرف لترك الحكم منذ ان حلق الطيران الاسرائيلي فوق قصره في اللاذقية قبل عشر سنوات ولو كان في ذقن مجرم الضاحية شعرة طاهرة واحدة لما تبجح وارسل كلابه المسعورة الجبانة الى سوريا وقل ماشئت عن الخامنئي وبوتين
فعلا حكي روسيا متل حكي الجحش بشار متل الضراط على البلاط قال روسيا غطيت المجال السوري كلو فقالتلا اسرائيل سدي بوذك وخليك بتغطيت العالم بالعاهرات الروس هاد الي خرجكون في بس
طيبة اسرائيل طيبة … ماحدا مخوزق النظام غيرك
وانت الصادق اس ٤٠٠ هلق بوتين رح يمسح الارض ب………بسام الجعفري