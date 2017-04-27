العلماء يطورون بطارية تعيد شحن طاقتها ذاتياً

اتخذ العلماء خطوة هامة نحو إنشاء بطارية الشحن الذاتي، التي لا تحتاج إلى أن تكون موصولة بالقابس الكهربائي، حيث صمم فريق من الباحثين بطارية تستمد طاقتها من الضوء.

ووجد الباحثون من شركة توزيع الكهرباء هيدرو كيبيك، وجامعة مكغيل البحثية، أن الكاثود القياسي standard cathode، في بطارية الليثيوم أيون، يمكنه أن يصبح “حساسا” للضوء.

وقالت الباحثة، أندريا باوليلا، من هيدرو كيبيك وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم : ” إن فريق البحث تمكن من محاكاة عملية الشحن باستخدام الضوء كمصدر للطاقة”، وعلى الرغم من أن هذه التكنولوجيا لم تكتمل بعد إلا أن باوليلا أعربت عن تفاؤلها قائلة “أعتقد أن بإمكاننا الحصول على جهاز يعمل بشكل كامل، من الناحية النظرية، فهدفنا هو تطوير نظام هجين جديد للبطارية الشمسية”.

وأشار فريق البحث إلى أنه من الضروري الآن تطوير الأنود المناسب لأحد أقطاب البطارية، من أجل أن يتمكن من تخزين الطاقة وإطلاقها عند تشغيل الجهاز، وإن نجحوا في ذلك فإنها ستكون أول بطارية ليثيوم أيون تشحن ذاتيا، على الرغم من أن الأمر سيستغرق سنوات من العمل.

وقال البروفيسور ديموبولوس، رئيس هندسة تعدين المواد في جامعة ماكغيل، “لقد قمنا بنصف المهمة، نحن نعلم أن بإمكاننا تصميم قطب قادر على امتصاص الضوء” وأضاف أن التجارب “ستمنحنا الفرصة لنبرهن على إمكانية تطبيق هذا المفهوم الجديد للبطاريات الجديدة ذات الشحن الخفيف”.

وبمجرد الانتهاء من البطارية سوف تكون قادرة على شحن هاتف ذكي بالكامل، وفي حال نفدت طاقتها ستقوم بإعادة الشحن ذاتيا.

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