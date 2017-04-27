بالفيديو .. صاعقة تضرب مراسلاً تلفزيونياً على الهواء مباشرة

في مشهد مريع، أظهر تسجيل مصور نشر على موقع يوتيوب الإلكتروني اللحظات المرعبة التي مر بها مراسل تلفزيوني صيني عندما ضربته #صاعقة أثناء تقديمه تقريراً عن الطقس على الهواء مباشرة.

ويظهر الفيديو الصادم، المراسل ليو سياودونغ وهو يحمل مظلته ويقدم تقريره عن الطقس العاصف لمحطة تلفزيونية صينية، قبل أن تباغته صاعقة قوية وتضرب القطعة المعدنية في أعلى مظلته.

وأصيب المراسل بالذعر الشديد لدى وقوع الحادث وقام برمي المظلة من يده بفعل الصدمة الشديدة التي تعرض لها وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، ولحسن الحظ لم يصب المراسل بأي أذى جراء الحادث.

وتضاربت ردود الأفعال بين متابعي الفيديو بين مصدق لما رأى وبين مشكك به، حيث قال المشككون بأن الصاعقة لم تضرب المراسل مباشرة وإنما ضربت منطقة قريبة منه في خلفية المشهد، وفق ما ورد في صحيفة ديلي ستار البريطانية.

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