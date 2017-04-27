بالقرب من البرلمان .. الشرطة البريطانية تعتقل رجلاً يحمل سكاكين و يشتبه بتخطيطه لتنفيذ اعتداء

أعلنت الشرطة البريطانية أنها اعتقلت رجلا يحمل سكاكين على بعد أمتار قليلة من مبنى البرلمان في لندن الخميس للاشتباه بتخطيه للقيام ب”اعمال ارهابية”.

وقامت الشرطة بالامساك بالشاب (27 عاما) والقائه أرضا في شارع قريب من وزارة الخزانة ومحطة ويستمنستر لشبكة قطارات الانفاق في لندن.

والمنطقة في حالة تأهب مرتفع منذ الهجوم الدامي في 22 أذار/مارس الذي نفذه خالد مسعود (52 عاما).

وكان مسعود صدم بسيارته عددا من المارة فقتل أربعة اشخاص، وطعن شرطيا حتى الموت عند بوابات البرلمان قبل أن تطلق عليه الشرطة النار وتقتله.

وذكرت شرطة لندن أن أحدا لم يصب في حادث الخميس.

وقالت أن الرجل اعتقل عند الساعة 14,22 (13,22 ت غ) بعد اجراء “توقيف وتفتيش” في اطار عملية جارية.

واضافت الشرطة ان “الرجل اعتقل للاشتباه بحيازته سلاحا وتخطيطه للاعداد له وتنفيذ اعمال ارهابية”.

وأكدت انه “تم العثور على سكاكين معه .. ويجري اعتقاله بموجب قانون مكافحة الارهاب ويحتجز حاليا في محطة شرطة جنوب لندن”.

وأضافت ان “محققين من قيادة مكافحة الارهاب يواصلون تحقيقهم ونتيجة لعملية الاعتقال لا يوجد خطر مباشر الآن”.

وشاهد مصور وكالة فرانس برس رجال الشرطة يحيطون برجل كان يرتدي ملابس قاتمة ويثبتونه ارضاً في مكان مخصص للمشاة. (AFP)

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