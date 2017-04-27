باوزا : رئيس الاتحاد الأرجنتيني لا يفقه شيئاً عن كرة القدم

أكد المدير الفني السابق للمنتخب الأرجنتيني #إدغاردو_باوزا، أن الرئيس الجديد لاتحاد #الأرجنتين لكرة القدم، كلاوديو تابيا، لا يعرف شيئاً عن كرة القدم، منتقداً الطريقة التي تمت بها إقالته من منصبه.

وسلط باوزا خلال مقابلة مع صحيفة لا كابيتال، التي تصدر في مدينة روساريو الأرجنتينية، الضوء على علاقته برئيس اتحاد الكرة الأرجنيتني قبل 11 أبريل (نيسان) الماضي، عندما صدر قرار بإقالته.

وأشار باوزا إلى أن تابيا قال له إنه يرغب في تغيير مسار المنتخب ولهذا اتخذ قراراً بإقالته.

وأضاف: “ولكن عندما تحدثنا عن كرة القدم لم يقل لي شيئاً لأنه ليس لديه أي فكرة عن هذا، إنهم نقابيون، لا أقول هذا بقصد سيء، ولكن هذه هي الحقيقة، كنت أتكلم عن كرة القدم مع مارسيلو تينيلي (الرئيس السابق للجنة المنتخبات) لأنه كان يفهم كرة القدم، كنا نتحدث عما يجب علينا عمله من أجل إحداث تغيير ولكن تابيا لم يتحدث عن كرة القدم على الإطلاق”.

وتابع قائلاً: “كلماته لم تكن منطقية على الإطلاق، لقد قال لي إنه هو من اتخذ القرار”.

واستطرد المدرب الأرجنتيني قائلاً: “أصبحت خارج الإطار منذ اللحظة التي تولوا فيها المسؤولية، لقد كانوا غامضين وأثاروا الشكوك في كل مكان، لم يكن هذا ضرورياً، كان يكفي أن يأتوا إلي ويخبرونني بالقرار، ولكن على النقيض أثاروا بلبلة كبيرة في الصحافة وكل ما فعلوه هو الإضرار أكثر بالكرة الأرجنتينية، الصحافة لم تكن تختلق الأخبار بل كانت تكرر ما كانوا يقولونه”.

وأعرب باوزا عن شعوره بالمرارة بعد قرار إقالته من منصبه لأنه كان يرغب في خوض منافسات بطولة كأس العالم وكان يؤمن بأن المنتخب الأرجنتيني قادر على تحقيق شيء مهم. ( DPA )

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