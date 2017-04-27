تركيا : الإعلان عن النتائج النهائية لاستفتاء التعديلات الدستورية

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات التركية النتائج الرسمية النهائية للاستفتاء حول التعديلات الدستورية الذي شهدته البلاد في السادس عشر من أبريل/نيسان الجاري.

وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات سعدي غوفن إن نسبة التصويت لـ”نعم” 51.41% مقابل 48,59% لـ”لا”

وأعلن غوفن أن عدد من صوتوا لنعم في الاستفتاء بلغ 25 مليون و157 ألف و463 ناخباً، مقابل 23 مليون و779 ألف و141 ناخباً صوتو بـ”لا”.

وبلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء 85,43%، وتابع غوفن: ” نعلن باسم الشعب التركي قبول التعديلات الدستورية لبعض مواد الدستور”

ومن المنتظر أن يعقد حزب العدالة والتنمية مؤتمراً استئنائياً لإعادة انتخاب رجب طيب أردوغان رئيساً له.

وكان أردوغان قد تقدم باستقالته من الحزب قبيل ترشحه للانتخابات الرئاسية السابقة.

وشهدت تركيا في السادس عشر من أبريل الجاري استفتاء على تعديلات دستورية شملت الانتقال إلى النظام الرئاسي. (SABAH)

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