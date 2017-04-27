جونسون : لن نرفض طلب تقديم مساعدة عسكرية لأمريكا إن قرر ترامب قصف بشار الأسد مجدداً

قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، إن بريطانيا ربما تجد صعوبة في رفض طلب من الولايات المتحدة للمساعدة العسكرية في سوريا إذا قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخاذ إجراء ضد بشار الأسد بسبب استخدام أسلحة كيماوية.

ولمح جونسون إلى أن حكومته ستدعم ترامب عسكريا إذا طلب منها ذلك في حال وقوع أي هجوم بالأسلحة الكيماوية مستقبلاً.

وقال جونسون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) “إذا اضطر الأمريكيون مجدداً بسبب أفعال نظام الأسد… وطلبوا منا المساعدة سيكون من الصعب جداً أن نقول لا”.

وأضاف أنه ينبغي كذلك النظر فيما إذا كانت تلك المساعدة العسكرية تحتاج لموافقة البرلمان الذي رفض في عام 2013 قصف قوات الأسد في سوريا لردعها عن استخدام الأسلحة الكيماوية. (REUTERS)

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