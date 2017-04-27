دراسة : الأغذية المجمدة أفضل من الخضراوات و الفواكه الطازجة !

أكدت دراسة علمية حديثة أن الأطعمة المجمَّدة التي يتجنب الكثيرون شراءها عند التسوق تحمل فوائد غذائية مماثلة لباقي أصناف الغذاء وقد تكون أحيانًا أكثر فائدة من بعض الخضراوات والفاكهة الطازجة.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن باحثين مشاركين في الدراسة قولهم :”إن هناك أدلة واضحة على أن الناس الذين يخزنون الطعام بانتظام في الفريزرات يحصلون على فائدة أكثر بكثير من أولئك الذين يعتمدون على الأغذية الطازجة بحسب زعمهم”.

وذكر الباحثون أن الأطعمة المجمدة قد تحتوي أحيانًا على كميات أكبر بكثير من العناصر الغذائية الرئيسة مثل: البوتاسيوم والألياف والكالسيوم، مشددين في النهاية على أن تناول الأطعمة المجمدة لمن لا يستطيع شراء الطازجة يعتبر أفضل من لا شيء.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدراسة التي قدمها الدكتور مورين ستوري من الجمعية الأمريكية للتغذية استندت إلى تحليل البيانات المستمدة من استقصاء فحص الصحة والتغذية الوطني الذي يديره مركز السيطرة على الأمراض وصُمم لتقييم الحالة الصحية والتغذوية للكبار والأطفال في الولايات المتحدة.

وأجرى الباحثون مقارنة استمرت لأربعة أعوام ووجدوا أن أولئك الذين يتناولون الفاكهة والخضراوات المجمدة كان لديهم حصص أكثر من غيرهم من المغذيات بما في ذلك البوتاسيوم والكالسيوم والألياف وفيتامين (د).

وقالت خبيرة التغذية لارا ميتز للصحيفة البريطانية وفق ما نقلت شبكة إرم نيوز : “المنتجات المجمدة هي بديل أفضل للمنتجات الأخرى، وأوصي تماماً بالفاكهة والخضراوات المجمدة لمن لا يتمكن من الوصول أو الحصول على الأغذية الطازجة”.

وتحدد كل من وزارة الزراعة الأمريكية ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية الكالسيوم والبوتاسيوم والألياف الغذائية وفيتامين (د) كمغذيات تتعلق بالصحة العامة نظرًا لانخفاض المدخولات التي لا تمكّن أصحابها من المداومة على شراء الأغذية الصحية والمفيدة وفقًا للصحيفة.

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