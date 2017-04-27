دمشق : امرأتان ضحية لـ ” قذيفة صاروخية ” سقطت على حي أبو رمانة

قالت مصادر إعلامية موالية، إن قذيفة صاروخية تسببت باستشهاد امرأتين في منطقة “أبو رمانة” بدمشق.

وأفادت صحيفة “يوميات قذيفة هاون في دمشق”، إحدى أكبر الصفحات الإخبارية الموالية في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن “دينا يازجي وغريس الخوري استشهدوا ظهر اليوم (الأربعاء) بسقوط قذيفة صاروخية على حي ابو رمانة”.

من جهتها، قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن السيدتين “قُتلتا جراء سقوط قذائف هاون عدة على حي أبو رمانة وسط مدينة دمشق، مصدرها مدفعية متمركزة في منطقة خاضعة لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة، في 26 نيسان”.

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