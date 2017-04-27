زوجة رودريغيز : جيمس يريد البقاء في ريال مدريد

كشفت دانييلا أوسبينا، زوجة النجم الكولومبي #جيمس_رودريغيز، صانع ألعاب فريق #ريال_مدريد الإسباني، أن زوجها سعيد بتواجده ضمن صفوف الفريق الملكي ويريد البقاء فيه، واضعة بذلك حدا لشائعات رحيل اللاعب في نهاية الموسم.

وارتبط اسم هداف كأس العالم 2014 في البرازيل، بالرحيل عن الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك في ظل قلة مشاركاته في مباريات ريال مدريد تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وقالت دانييلا، في تصريحات نشرتها صحيفتا “آس” الإسبانية: “جيمس يتحلى بالتركيز بشكل كبير، وهو قرار شخصي جدا، إنه سعيد، لكن عندما يكون عليه أن يتخذ القرار، سيفعل ذلك، لا أستطيع أن أعد بأي شيء، لكن جيمس يريد أن يستمر مع ريال مدريد وأنا أحب مدريد أيضا، أنا سعيدة حقا في إسبانيا وأريد البقاء هنا”.

وأضافت وفق ما اوردت صحيفة إيلاف “إنه يعمل دائما ويحاول تحسين نفسه للقيام بما يتوجب عليه فعله، بوضوح أنا أريده أن يلعب أكثر”.

وخطف النجم الكولومبي الأنظار في المباراة الأخيرة لريال مدريد، حيث ساهم في فوز الفريق الملكي على مضيفه ديبورتيفو لا كورونيا 6-2 في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني، بتسجيله هدفين من الستة.

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