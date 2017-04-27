زيدان : أداء اللاعبين يضعني في موقف صعب للغاية

أقر المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي #زين_الدين_زيدان، عقب الفوز الكبير الذي حققه الفريق على مضيفه #ديبورتيفو_لا كورونيا 6-2 في الجولة 34 لليغا، أنه سيكون من “الصعب” بعد هذا الأداء أن يقنع لاعبيه بـ “عدم المشاركة” في المباريات المقبلة.

وقال زيدان أثناء المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: “سعيد للغاية بأداء جميع اللاعبين وبكونهم عناصر مهمة داخل الفريق وهذا ما يظهرونه في كل مرة تسنح لهم الفرصة، سنرى ماذا سيحدث يومي السبت والثلاثاء في (مباراتي الليغا ودوري الأبطال)، لأن الصعوبة ستكون في الاختيار، لاسيما، بعد الأداء المذهل للفريق، فضلاً عن صعوبة إقناع اللاعبين بعدم المشاركة، ولكن الجميع متفهم لهذا الوضع”.

وأضاف أنه في حالة فريق بحجم ريال مدريد: “ليس هناك فريق أساسي وآخر احتياطي” لأن الجميع عندما يلعبون يقدمون أداء “طيباً”، متوقعاً أن حالة الجدل والنقاش حول ثلاثي الـ(بي بي سي) بيل وكريستيانو وبنزيما، ستظل قائمة حتى نهاية الموسم.

وأوضح: “نحن جميعاً في قارب واحد، الأمور ستظل هكذا حتى النهاية، وسنرى ماذا سيحدث في العام المقبل”.

وأعرب زيزو عن شعوره بـ”السعادة البالغة بجميع اللاعبين”، ولكنه خص الكولومبي جيمس رودريغيز بالحديث نظراً لـ”أدائه وأهدافه”، مشيراً إلى أن “ما يقدمه إيسكو” كان “مذهلاً”.

وبهذا الانتصار الكبير يرفع “الميرينغي” رصيده من النقاط للنقطة 78 ليشاطر غريمه برشلونة، الذي أمطر شباك أوساسونا بسبعة أهداف، في الصدارة مع تفوق الفريق الكاتالوني بالمواجهات المباشرة، علماً بأن الريال له مباراة مؤجلة أمام سيلتا فيغو. ( EFE )

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