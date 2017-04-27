شاب هندي يفبرك اعتداءً إرهابياً ليتهرب من رحلة مع حبيبته !

في محاولة يائسة للتهرب من رحلة برفقة حبيبته، لجأ رجل هندي إلى افتعال عمل إرهابي وهمي في #المطار، لإلغاء الرحلة التي كان من المقرر أن يسافرا عليها.

وكان موتابارثي فامشي كريشنا (32 عاماً) وهو متزوج ولديه طفل تورط في علاقة حب مع امرأة، أرادت أن تنقل علاقتهما إلى مستوى أعلى، من خلال الذهاب برحلة سياحية إلى ولاية غوا. لكن كريشنا لم يكن راغباً بالذهاب في هذه الرحلة، لذلك لجأ إلى الحيلة للتملص منها.

وازدات ورطة كريشنا عندما قام بتزوير بطاقات طائرة وهمية، لأنه لم يكن يملك أصلاً ثمن بطاقات الطائرة، وللخروج من هذه الورطة، بعث برسالة عبر البريد الإلكتروني إلى أمن المطار، يدعي فيها أنه سمع 6 أشخاص يتآمرون لاختطاف طائرة، بعد أن أنشأ حساباً للبريد الإلكتروني باسم امرأة.

وعلى الرغم من أن السلطات في المطار أخذت الأمر على محمل جدي في البداية، إلا أنها ما لبثت أن اكتشفت أن البلاغ كاذب وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وبعد تتبع مكان إرسال الرسالة، تبين أنها مبعوثة من مقهى إنترنت ومن جهاز كمبيوتر محمول يعود للسيد كريشنا، فتم اعتقاله من منزله.

وأظهرت التحقيقات أن كريشنا يملك سجلاً سابقاً في الاحتيال، وخاصة على النساء اللواتي أوهمهن أنه واقع في حبهن، وفي حال إدانته بتهمة إزعاج السلطات والإدلاء ببلاغ كاذب عن هجوم إرهابي، يمكن أن يمضي 5 سنوات كاملة خلف القضبان.

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