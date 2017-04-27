طائرات بشار الأسد و بوتين تواصل تدمير المشافي .. عشرات الشهداء و الجرحى جراء قصف طال ريف إدلب

استشهد 18 مدنياً بينهم نساء وأطفال وسقط عشرات الجرحى بقصف جوي على عدة بلدات بريف إدلب، استهدف خلالها مشفى ونقطة طبية.

وقال عبادة ذكرة مسؤول قطاع الدفاع المدني في مدينة معرة النعمان وريفها جنوب إدلب، لوكالة أنباء الأناضول، إن أربعة أطفال وامرأة قتلوا وأصيب 8 أخرين بقصف جوي يعتقد أنه روسي على بلدة معرشورين كما خلف القصف دماراً وحرائق في المكان المستهدف.

وأوضح ذكرة، بأن الطيران الحربي قصف مشفى الجامعة بقرية ديرشرقي شرق مدينة معرة النعمان، بأربعة غارات جوية أدت لاستشهاد 3 مدنيين وإصابة 10 آخرين بينهم عدد من كادر المشفى، مشيراً إلى أن المشفى خرج عن الخدمة بشكل كامل.

ولفت إلى أن الطائرات تعمّدت استهداف فرق الدفاع المدني أثناء عمليات الإنقاذ حيث أدى القصف لأضرار في المعدات دون سقوط ضحايا.

وأضاف ذكرة للوكالة أن الطيران الروسي استهدف نقطة طبية في بلدة معرزيتا بذات المنطقة ما أدى لسقوط أربعة قتلى بينهم أطفال وإصابة 10 أخرين وخروج النقطة الطبية عن العمل.

وأكد المتحدث أن الطيران التابع لسلاح الجو الروسي يتعمد استهداف المشافي والنقاط الطبية في محافظة إدلب بشكل مباشر وهو ما أدى لخروج نحو 10 مراكز ونقاط طبية، عن العمل كحصيلة لهذا الشهر.

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