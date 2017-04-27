عارضة أزياء حسناء تمنع إيسكو من الرحيل إلى برشلونة

يبدو أن علاقة الدولي الإسباني #إيسكو بناديه #ريال_مدريد ستستمر لوقت أكثر ولن يلتفت إلى اهتمام الأندية الكبرى بخدماته وعلى رأسهم #برشلونة الذي كان يشجعه صغيراً، والسبب ليس المال أو دقائق اللعب .. بل عارضة أزياء جميلة تدعى كارمن مونوز !.

وظهرت تقارير صحفية تؤكد بأن أندية برشلونة وتوتنهام وليفربول الإنجليزيان مهتمة بالحصول على إيسكو “25 عاماً” في الصيف المقبل أو عند نهاية عقده مع فريقه الحالي، لكن ارتباط إيسكو العاطفي بكارمن ورغبتها الاستمرار في مدريد قد يدفعه إلى تجاهل تلك الرغبات والاستمرار في ملعب “سانتياغو برنابيو” لوقت أطول.

وصعدت كارمن إلى سماء النجومية بشكل سريع وبات لديها عدد كبير من المتابعين وبالطبع أبرزهم لاعب ريال مدريد وإسبانيا.

وولدت كارمن مونوز في ملقا، بالقرب من مسقط رأس اللاعب الدولي الذي انتقل إلى العاصمة الإسبانية صيف 2013 بحسب ما اوردت قناة العربية ، وقررت بدورها الانتقال إلى مدريد لتحقيق أحلامها كعارضة أزياء شهيرة، وهو الأمر الذي قد يعيق إيسكو عن الانتقال بعيداً عن العاصمة.

ولم يحصل إيسكو على دقائق لعب كافية تحت إدارة زين الدين زيدان، وأبدى امتعاضه من قلة فرص تواجده في التشكيلة الأساسية، وظهر قبل أسبوعين وهو يأكل وجبة خفيفة مغلفة بشعار برشلونة، مما أثار العديد من التكهنات حول رحيل الإسباني الموهوب إلى إقليم كاتالونيا، لكنه عاد وأكد بأنه يقصد من تلك الصورة أكل برشلونة في الكلاسيكو كـ”رقائق البطاطا” .. قبل أن يخسر ريال مدريد 2-3 في مباراة تابعها إيسكو من مقاعد البدلاء.

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