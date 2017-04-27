غرق سفينة حربية روسية بعد اصطدامها بباخرة تجارية قبالة سواحل اسطنبول ( محدث )

اصطدام سفينة حربية روسية بباخرة تجارية قبالة سواحل اسطنبول .. و فقدان 15 جندياً
↓ فقدان 15 جنديا روسيا وإنقاذ 45 إثر اصطدام فرقاطتهم بباخرة تجارية قبالة #تركيا (الشرق الأوسط)
↓ فقدان 15 جنديا روسيا وإنقاذ 45 بتصادم فرقاطتهم بباخرة تجارية في البحر الأسود
↓ سفينة حربية روسية تصطدم بباخرة تجارية قبالة تركيا
↓ تركيا : اصطدام سفينة حربية #روسية مع سفينة شحن حيوانات في البحر الأسود، وزوارق الانقاذ التركية تتجه إلى موقع الحادث
↓ وسائل إعلام #تركية: سفينة حربية روسية تصطدم بسفينة شحن في #البحر_الأسود قبالة سواحل #اسطنبول (سكاي نيوز)
↓ وسائل إعلام: فقدان 15 جنديا #روسيا وإنقاذ 45 آخرين بعد الحادث (سكاي نيوز)
↓ رويترز : السفينة الحربية الروسية “ليمان” تغرق بعد حادث تصادم قبالة إسطنبول التركية
↓ الأناضول : يلدريم يتصل بنظيره الروسي ميدفيديف ويعرب له عن أسفه لوقوع حادث اصطدام بين سفينة حربية روسية وسفينة شحن قبالة مضيق البوسفور بإسطنبول
↓ وزارة الدفاع الروسية: إنقاذ كل أفراد طاقم البارجة العسكرية الروسية التي اصطدمت بسفينة شحن قبالة سواحل #اسطنبول
اللهم اقصم ظهر روسيا وايران والنظام واسرائيل
الى الجهنم وبئس المصير
هؤلاء حثالات البشر بل هم حيوانات يسوقهم المجرم بوط طين من أجل أنقاذ بشار الكيماوي
ومرة أخرى الى الجهنم وبئس المصير والحياة أحلى بعد الخلاص من هؤلاء الأرهابيين
الروس طول عمرهم حولان
و بشار الاسد و جيشو كمان احول لان المعلم واحد
شهداء انشالله