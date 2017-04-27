غرق سفينة حربية روسية بعد اصطدامها بباخرة تجارية قبالة سواحل اسطنبول ( محدث )

اصطدام سفينة حربية روسية بباخرة تجارية قبالة سواحل اسطنبول .. و فقدان 15 جندياً

↓ فقدان 15 جنديا روسيا وإنقاذ 45 إثر اصطدام فرقاطتهم بباخرة تجارية قبالة #تركيا (الشرق الأوسط)

↓ فقدان 15 جنديا روسيا وإنقاذ 45 بتصادم فرقاطتهم بباخرة تجارية في البحر الأسود

↓ سفينة حربية روسية تصطدم بباخرة تجارية قبالة تركيا

↓ تركيا : اصطدام سفينة حربية #روسية مع سفينة شحن حيوانات في البحر الأسود، وزوارق الانقاذ التركية تتجه إلى موقع الحادث

↓ وسائل إعلام #تركية: سفينة حربية روسية تصطدم بسفينة شحن في #البحر_الأسود قبالة سواحل #اسطنبول (سكاي نيوز)

↓ وسائل إعلام: فقدان 15 جنديا #روسيا وإنقاذ 45 آخرين بعد الحادث (سكاي نيوز)

↓ رويترز : السفينة الحربية الروسية “ليمان” تغرق بعد حادث تصادم قبالة إسطنبول التركية

↓ الأناضول : يلدريم يتصل بنظيره الروسي ميدفيديف ويعرب له عن أسفه لوقوع حادث اصطدام بين سفينة حربية روسية وسفينة شحن قبالة مضيق البوسفور بإسطنبول

↓ وزارة الدفاع الروسية: إنقاذ كل أفراد طاقم البارجة العسكرية الروسية التي اصطدمت بسفينة شحن قبالة سواحل #اسطنبول

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