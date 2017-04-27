فابريغاس يحطم رقم فرانك لامبارد في الدوري الإنكليزي

واصل اللاعب الدولي الإسباني #سيسك_فابريغاس تألقه في #الدوري_الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، حيث عزّز تواجده ضمن قائمة أفضل 5 لاعبين صناعة للأهداف في تاريخ مسابقة “البريمير ليغ”.

وقد صنع فابريغاس هدفاً جديداً لمواطنه دييغو كوستا، في المباراة التي فاز بها فريقهما تشيلسي على نادي ساوثهامبتون (4-2) الثلاثاء المنصرم على ملعب “ستامفورد بريدج” لحساب الجولة 34 من الدوري الإنكليزي الممتاز.

ونقلت صحيفة إيلاف عن شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية أنّ فابريغاس قد ارتقى إلى المركز الثاني في قائمة أفضل اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الإنكليزي، برصيد 103 تمريرة حاسمة لزملائه في ناديه السابق أرسنال والحالي تشيلسي، ليتجاوز بذلك الإنكليزي فرانك لامبارد، اللاعب السابق لأندية وست هام وتشيلسي ومانشستر سيتي الذي صنع 102 هدفًا لزملائه.

ويتصدر هذه القائمة الويلزي رايان غيغز، أسطورة مانشستر يونايتد الذي صنع 162 هدفاً في الدوري الإنكليزي الممتاز، بينما يحل الإنكليزي واين روني، القائد الحالي لنفس النادي، المرتبة الرابعة بـ 101 تمريرة حاسمة، ثم الهولندي دينيس بيركامب بصناعته لـ 94 هدفاً لزملائه في نادي أرسنال.

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