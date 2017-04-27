فرنسا : إصابة شرطيين اثنين بجروح برصاص رجل ” يشتبه بأنه متطرف “

أصيب شرطيان بجروح طفيفة صباح الخميس برصاص أطلقه رجل يشتبه بأنه “متطرف” عند توقيفه، بحسب ما أعلنت مديرية الأمن في جزيرة لاريونيون الفرنسية في المحيط الهندي.

وأوضحت المديرية أن “الرجل رفض تسليم نفسه وأطلق النار من بندقية على قوات الأمن”، مضيفا ان الشرطيين “ردوا وسيطروا على المهاجم”، وهو رجل في العشرينات “اعتنق الاسلام حديثا على ما يبدو”.

وتم ابلاغ شعبة مكافحة الارهاب في النيابة العامة في باريس بالحادث.

وقالت احدى جارات المشتبه به “انه شاب هادئ لا يعاشر اشخاصا كثيرين وليس لديه أي مشاكل”، مضيفة “لقد لاحظنا انه أرخى لحيته قبل فترة لكننا لم نعر الامر اهتماما كثيرا”.

وكانت السلطات فككت في حزيران/ يونيو 2015 شبكة جهادية كانت الاولى في أراضي فرنسا ما وراء البحار وكان يديرها داعية سلفي مفترض (21 عاما) يلقب بـ”المصري” أوقف في حزيران/ يونيو 2015 ونقل إلى باريس حيث اخضع للاستجواب والتوقيف.

وتقول مديرية الامن في لاريونيون انه يشتبه بوجود نحو مئة متطرف في الجزيرة.

وعلقت نقابة للشرطة على الحادث في بيان قائلة “هذا العمل المتعمد دليل على ان الشرطيين في خطر في كل الأراضي (الفرنسية) وليس فقط في بعض المناطق”.

وتشهد فرنسا منذ العام 2015 سلسلة من الهجمات الجهادية اوقعت 239 قتيلا. (AFP)

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